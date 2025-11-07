Sociales
07 de noviembre de 2025 - 01:00

Inspiración y éxito: Daniela De Lucía brilló en Asunción

Daniela De Lucía, Santiago Lantermino y Viviana Dioverti.
La reconocida coach y autora argentina Daniela De Lucía cautivó al público asunceno con una charla gratuita en el rooftop de delSol Shopping & Lifestyle. En un encuentro lleno de energía y motivación, presentó sus libros “Estás para más” y “Desbloqueá tu próximo nivel”, invitando a los asistentes a transformar su vida y alcanzar su máximo potencial.

Por ABC Color
Verónica Abente, Ofe Sanglas y Arsenia Gross Brown.
Florencia Paolini y Mirna Velázquez.
Alma Duarte y Viviana Gadea.
