Inspiración y éxito: Daniela De Lucía brilló en Asunción

La reconocida coach y autora argentina Daniela De Lucía cautivó al público asunceno con una charla gratuita en el rooftop de delSol Shopping & Lifestyle. En un encuentro lleno de energía y motivación, presentó sus libros “Estás para más” y “Desbloqueá tu próximo nivel”, invitando a los asistentes a transformar su vida y alcanzar su máximo potencial.