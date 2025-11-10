“Almasenda” en La Otra Casa de Asterión

La escritora Rossana Martínez lanzó su nuevo libro de quince cuentos cortos, “Almasenda“, con una propuesta que fusionó la literatura y las artes visuales. El evento se realizó en La Otra Casa de Asterión y estuvo acompañado por la exposición “Aldabas de Almasenda“, con curaduría de Lourdes Franco Galli. La muestra se centró en aldabas intervenidas, conectando directamente con el contenido reflexivo y poético de la obra literaria ante la presencia de invitados especiales.