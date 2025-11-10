Sociales
10 de noviembre de 2025 - 01:00

“Almasenda” en La Otra Casa de Asterión

Rossana Martínez, Lourdes Franco Galli y Susana Curutchet.
Rossana Martínez, Lourdes Franco Galli y Susana Curutchet.SILVIO ROJAS

La escritora Rossana Martínez lanzó su nuevo libro de quince cuentos cortos, “Almasenda“, con una propuesta que fusionó la literatura y las artes visuales. El evento se realizó en La Otra Casa de Asterión y estuvo acompañado por la exposición “Aldabas de Almasenda“, con curaduría de Lourdes Franco Galli. La muestra se centró en aldabas intervenidas, conectando directamente con el contenido reflexivo y poético de la obra literaria ante la presencia de invitados especiales.

Por ABC Color
Jorge y Lidia Roux.
Jorge y Lidia Roux.
Griselle Vezzetti y José Mas.
Griselle Vezzetti y José Mas.
Flavia Santillán y Mónica Corbeiras.
Flavia Santillán y Mónica Corbeiras.
Norma Raquel y Maura Graciela López Jara.
Norma Raquel y Maura Graciela López Jara.
Aníbal Acevedo y Patricia de Acevedo.
Aníbal Acevedo y Patricia de Acevedo.
Nilda Díaz y César García.
Nilda Díaz y César García.
“Almasenda“, libro de quince cuentos cortos.
“Almasenda“, libro de quince cuentos cortos.
La presentación de “Almasenda” se realizó a par de la exposición “Aldabas de Almasenda".
La presentación de “Almasenda” se realizó a par de la exposición “Aldabas de Almasenda".