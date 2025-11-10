Sociales
10 de noviembre de 2025 - 09:46

Skechers presentó en Asunción su nueva línea Aero de running

José Maria Cabañas, Antonella Miranda, Daniel Kemper y Sofía González.
Josemaria Cabañas, Antonella Miranda, Daniel Kemper y Sofía González. Gustavo Machado

Con una corrida exclusiva en delSol Shopping & Lifestyle, Skechers lanzó en Paraguay su innovadora línea Aero, una colección de calzados técnicos diseñada para quienes buscan ligereza, confort y alto rendimiento. Influencers, deportistas y amantes del running vivieron una mañana donde la velocidad y el estilo fueron protagonistas.

Por ABC Color
Cobertura Pagada en el Skechers del Shopping del Sol Hoy 08 de Noviembre de 2025 Gustavo Machado
Rajel Kohan y Giovanna Pessolani.
Cobertura Pagada en el Skechers del Shopping del Sol Hoy 08 de Noviembre de 2025 Gustavo Machado
Sol Ortigoza, Agustina Aranguren y Claudia Fiorotto.
Cobertura Pagada en el Skechers del Shopping del Sol Hoy 08 de Noviembre de 2025 Gustavo Machado
Débora Sánchez, Arami Müller y Florencia Ortiz.
Cobertura Pagada en el Skechers del Shopping del Sol Hoy 08 de Noviembre de 2025 Gustavo Machado
Ariel Beissinger y Daniela Zayas.
Cobertura Pagada en el Skechers del Shopping del Sol Hoy 08 de Noviembre de 2025 Gustavo Machado
Paula Mendiola y Sofía Recalde.
Cobertura Pagada en el Skechers del Shopping del Sol Hoy 08 de Noviembre de 2025 Gustavo Machado
Guillermo Benítez y Rosana Gadea.
Cobertura Pagada en el Skechers del Shopping del Sol Hoy 08 de Noviembre de 2025 Gustavo Machado
César Cáceres y Christian Ferreira.