Teletón 2025: rostros y voces que encendieron la fuerza solidaria del país

Entre sonrisas, miradas cómplices y momentos cargados de emoción, reconocidas figuras de los medios de comunicación, influencers y personalidades del entretenimiento se hicieron presentes en la edición 2025 de Teletón, hecho que aportó cercanía, entusiasmo y una energía que iluminó cada segmento. Su presencia no solo acompañó las historias compartidas en el escenario, sino que también ayudó a amplificarlas, recordando que la solidaridad, cuando se vive en comunidad, se convierte en un poderoso motor de esperanza.