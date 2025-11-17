Sociales
17 de noviembre de 2025 - 20:14

Teletón 2025: rostros y voces que encendieron la fuerza solidaria del país

Víctor Ibarrola y Vicente Scavone junto con Dragoncín, mascota de la maratón solidaria.
Víctor Ibarrola y Vicente Scavone junto con Dragoncín, mascota de la maratón solidaria.FERNANDO ROMERO 07-11-25 EMPRESA

Entre sonrisas, miradas cómplices y momentos cargados de emoción, reconocidas figuras de los medios de comunicación, influencers y personalidades del entretenimiento se hicieron presentes en la edición 2025 de Teletón, hecho que aportó cercanía, entusiasmo y una energía que iluminó cada segmento. Su presencia no solo acompañó las historias compartidas en el escenario, sino que también ayudó a amplificarlas, recordando que la solidaridad, cuando se vive en comunidad, se convierte en un poderoso motor de esperanza.

Por ABC Color
Mónica Riveros, Fabián Ayala Berni, Santi Palumbo, Nath Aponte, Sofía Romberg y César Palencia.
Santiago González y Melissa Quiñónez.
Jennyfer “Chenny” Santos y Fernanda Bogado.
Michelín Ortiz, Ondina Cantero y Bicho Riveros.
Elías Pérez y Virgilio Báez.
Luana Careaga, Iván Páez y Ale Pereira.
Fernanda Chamorro, Giuliana Tewes y Marian Aranda.
