Sociales
21 de noviembre de 2025 - 01:00

Sueñolar presentó Essenza, su nueva colección de diseño premium

Leryn Franco, Paz Oviedo, Paula Boggino y Miguel Fornera.
Leryn Franco, Paz Oviedo, Paula Boggino y Miguel Fornera. Pedro Gonzalez

En una noche que reunió a arquitectos, interioristas, creadores de tendencias y amigos de la marca, Sueñolar presentó Essenza, su nueva colección de muebles premium diseñada y producida en Paraguay. La propuesta enamoró por su estética contemporánea, sus materiales nobles y la impronta artesanal que distingue cada pieza, marcando un nuevo capítulo para el diseño local.

Por ABC Color
Julia Busto y Victoria De Simoni.
Julia Busto y Victoria De Simoni.
Fabiola Pintos, César Aquino y Adriana Appleyard.
Fabiola Pintos, César Aquino y Adriana Appleyard.
Steffi Schouten y Andrea Rodríguez.
Steffi Schouten y Andrea Rodríguez.
Camila Meza y Paula Torres.
Camila Meza y Paula Torres.