Sueñolar presentó Essenza, su nueva colección de diseño premium

En una noche que reunió a arquitectos, interioristas, creadores de tendencias y amigos de la marca, Sueñolar presentó Essenza, su nueva colección de muebles premium diseñada y producida en Paraguay. La propuesta enamoró por su estética contemporánea, sus materiales nobles y la impronta artesanal que distingue cada pieza, marcando un nuevo capítulo para el diseño local.