Jazz Night en el CCPA

El Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) celebró una exitosa edición del Jazz Night en el Teatro de las Américas con la participación estelar del pianista estadounidense Richard D. Johnson. El destacado músico ofreció una masterclass abierta y un vibrante concierto gratuito junto al CCPA Jazz Quintet, el Ensamble Palito Miranda y otros talentosos referentes nacionales.