Sociales
24 de noviembre de 2025 - 01:00

Jazz Night en el CCPA

Jazz Night en el Teatro de las Américas
Emilia Cárdenas, Carson Villalba y Graciela Meza.Silvio Rojas

El Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) celebró una exitosa edición del Jazz Night en el Teatro de las Américas con la participación estelar del pianista estadounidense Richard D. Johnson. El destacado músico ofreció una masterclass abierta y un vibrante concierto gratuito junto al CCPA Jazz Quintet, el Ensamble Palito Miranda y otros talentosos referentes nacionales.

Por ABC Color
Daniel Sánchez, Noelia Riveros y Anthony Sambrano.
Emma Podestá, Juan Sebastián Ríos, Maxi Sánchez y Paola Pistilli.
María Nelly Carreras y Gladyz Retamozo.
Ayelén Ayala y Araceli Ruiz Diaz.
Emmanuel Rondón y Milagros López.
Miguel Ángel Ruiz junto con Marta Cáceres.
Andrea Gallardo y Alessandra Limiti.