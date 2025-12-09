Coca-Cola Paresa celebró su almuerzo de fin de año

En un ambiente distendido y cargado de buena energía, Coca-Cola Paresa reunió a directivos, representantes y voceros en su tradicional almuerzo de fin de año, realizado en el Centro de Eventos de Paseo la Galería. La jornada fue propicia para compartir, agradecer y celebrar los logros alcanzados durante el 2025, en un encuentro que combinó, camaradería, institucionalidad y espíritu festivo.