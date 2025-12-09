Sociales
09 de diciembre de 2025 - 19:22

Coca-Cola Paresa celebró su almuerzo de fin de año

Rafael Ramos, Alberto Rivas, Melina Bogado, Francisco Sanfurgo y Alejandro Nahmias.
En un ambiente distendido y cargado de buena energía, Coca-Cola Paresa reunió a directivos, representantes y voceros en su tradicional almuerzo de fin de año, realizado en el Centro de Eventos de Paseo la Galería. La jornada fue propicia para compartir, agradecer y celebrar los logros alcanzados durante el 2025, en un encuentro que combinó, camaradería, institucionalidad y espíritu festivo.

Por ABC Color
Leonardo Calvete, Marité Llamosas, Tania Peña, Alejandro Varas y Julio Fiandro.
Tamara Martínez, Alejandra Gómez y Macarena Pascottini.
Rossana Merlo, Stephanie Dragotto, Milagro Martínez y Karina Rodríguez.
Enzo Locatelli y Agustín Vázquez.
Édgar Amarilla, Milagro Silgueira, Jessica Quintana y Belén Mendoza.
Antonella Torres y Mónica Rodríguez.
Natalia Apodaca, Patricia Mendoza, Lorena Vera y Nadia Díaz.
Graciela Carrera y Adriana Acosta.
