Sociales
09 de diciembre de 2025 - 01:00

Ecos coloniales de Navidad

María Antonia Masana, embajadora de Perú en Paraguay junto con Juan Pablo Artaza.
María Antonia Masana, embajadora de Perú en Paraguay junto con Juan Pablo Artaza.Pedro Gonzalez

La Embajada del Perú en Paraguay presentó el Concierto Navideño “Barroco del Perú del Paraguay” en la Catedral Metropolitana. El prestigioso Ensamble Paraqvaria, dirigido por el maestro Ian Szarán, revivió el espíritu del siglo XVII con instrumentos de época. El repertorio exploró los tesoros del barroco latinoamericano, desde las misiones jesuíticas hasta los centros virreinales de Lima y Cusco, evocando la devoción y el refinamiento criollo.

Con instrumentos de época y una filología impecable, el ensemble ofreció un programa cuidadosamente seleccionado que recorre la geografía sonora del antiguo Virreinato.
Fabiola Recalde, Esteban Morábito y Rosa Ismachowiez.
Gonzalo, Carlos y Mateo Arévalo.
Gilda Medina, Luis Szarán y Gisella Von Thümen.
Miguel Kolomi y María Cruz de Kolomi.
Lolita Morínigo Cazal y Selva Belloso Lurachi.
Julio y Lourdes Peralta.
