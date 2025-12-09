Ecos coloniales de Navidad

La Embajada del Perú en Paraguay presentó el Concierto Navideño “Barroco del Perú del Paraguay” en la Catedral Metropolitana. El prestigioso Ensamble Paraqvaria, dirigido por el maestro Ian Szarán, revivió el espíritu del siglo XVII con instrumentos de época. El repertorio exploró los tesoros del barroco latinoamericano, desde las misiones jesuíticas hasta los centros virreinales de Lima y Cusco, evocando la devoción y el refinamiento criollo.