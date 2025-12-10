AmCham y Embajada de EE. UU. celebraron cierre del 2025

La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) y la Fundación AmCham, en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos, realizaron su tradicional cóctel de fin de año en la sede diplomática. Durante el encuentro que reunió a socios para celebrar un ciclo de logros, se destacó el impulso al comercio bilateral, las becas y ferias de trabajo que han logrado fortalecer el compromiso con las futuras generaciones y la prosperidad mutua. Además, se lanzó el proyecto “Historias de Impacto”, breves filmaciones en que sobresalen marcas estadounidenses con desarrollo positivo en Paraguay.