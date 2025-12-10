Sociales
10 de diciembre de 2025 - 01:00

AmCham y Embajada de EE. UU. celebraron cierre del 2025

Carlos Vouga, Elias Saba, Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU., Estefanía Elicetche, Peter Hansen y Víctor Abente.
Carlos Vouga, Elias Saba, Robert Alter, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU., Estefanía Elicetche, Peter Hansen y Víctor Abente.SILVIO ROJAS

La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) y la Fundación AmCham, en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos, realizaron su tradicional cóctel de fin de año en la sede diplomática. Durante el encuentro que reunió a socios para celebrar un ciclo de logros, se destacó el impulso al comercio bilateral, las becas y ferias de trabajo que han logrado fortalecer el compromiso con las futuras generaciones y la prosperidad mutua. Además, se lanzó el proyecto “Historias de Impacto”, breves filmaciones en que sobresalen marcas estadounidenses con desarrollo positivo en Paraguay.

Por ABC Color
Randy Ross, Mauricio Amigo, Daniel Burt y Aaron Pratt.
Agustín Magallanes, Ysabel Magallanes, Fabiola Recalde y Esteban Morábito.
Tracyanne Saunders, María Luisa de Salomón y José Luis Salomón.
Maris Llorens, Leanne Cannon, Marta Mareco, Hernando Lezme y Fabricio D´Amico.
Mirtha Rodríguez de Saba, Gustavo Adolfo Saba y Kelly C. Landry.
Georgina Baumgarten y Mario Méndez.
