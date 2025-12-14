Nueva sede de la Alianza Francesa en Asunción

La Alianza Francesa de Asunción abrió una nueva sucursal en Villa Morra, expandiendo su presencia tras 69 años de trayectoria y compromiso con la enseñanza del francés y la difusión cultural. Para formalizar la expansión, firmó el contrato oficial con el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP). Este acuerdo consolida un nuevo espacio de formación y cultura en Asunción.