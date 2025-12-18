Sociales
18 de diciembre de 2025 - 01:00

Garden Fest 2025: cierre de año cargado de éxitos

Didier jr., Bruna y Enzo Arias junto a sus padres Tere Codas y Didier Arias en compañía de Athina Ganser.
Didier jr., Bruna y Enzo Arias junto a sus padres Tere Codas y Didier Arias en compañía de Athina Ganser.SILVIO ROJAS

En el Centro de Eventos Paseo La Galería, Garden Automotores reunió a colaboradores, directivos e invitados especiales en un elegante almuerzo de fin de año. El encuentro, denominado “Garden Fest”, fue una ocasión especial para compartir, celebrar los logros alcanzados y disfrutar de un ambiente distendido que marcó el cierre de un año de trabajo.

Por ABC Color
Nufro Arias y Malena Quiñónez.
María Busquetti y Christopher Torres.
Fabiana Florentín, Rocío Cabañas y Nohelia Bazán.
Arnaldo Arias, Belén González y Rody Martínez.
Mateo Molinas, Rocío Medina y Diego Navarro.
Lucía Alvarenga, Fátima Vera y Clara Benítez.
Derlis Cabañas, Chen Lin, Fabián Pedrozo, Fátima Esquivel y José Aguirre.
Pablo Martínez, Aline Chena, Onice Núñez, Vanessa Colmán e Ingrid Ferreira.
