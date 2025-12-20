SGP premió la música paraguaya en plataformas digitales

La Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) homenajeó a los artistas nacionales con mayores reproducciones en plataformas digitales. En una ceremonia que celebró el éxito del streaming, se entregaron certificaciones de Oro y Platino. Figuras como Marilina, Japiaguar y Los Verduleros destacaron entre los galardonados, mientras que Banda Tava’i alcanzó el Platino. Además de premiar estos hitos musicales, la organización brindó detalles sobre la próxima edición de los Propya Awards, reafirmando su compromiso con la producción local.