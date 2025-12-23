Sociales
23 de diciembre de 2025 - 01:00

Christian Ceuppens lanzó su libro “Catálogo“

Mabel Pérez, Christian Ceuppens y Fátima Martini.
Mabel Pérez, Christian Ceuppens y Fátima Martini.SILVIO ROJAS

En la Casa Ardissone de Asunción, el arquitecto y artista Christian Ceuppens presentó su libro “Catálogo“, una edición limitada que compila su destacada trayectoria en arquitectura, arte y moda. El director de Museos Nacionales reunió a referentes culturales en un ameno encuentro, para mostrar obras que exploran desde la pintura hasta el diseño urbanístico, destacando su visión estética ante la realidad contemporánea.

Por ABC Color
Libro "Catálogo" se presentó en la Casa Ardissone de Asunción.
Libro "Catálogo" se presentó en la Casa Ardissone de Asunción.
Violeta, Martino, Blanca y Ana Ceuppens.
Violeta, Martino, Blanca y Ana Ceuppens.
Beatriz Bosio junto con Beatriz González de Bosio.
Beatriz Bosio junto con Beatriz González de Bosio.
Juan José Ardissone y Roque Ardissone.
Juan José Ardissone y Roque Ardissone.