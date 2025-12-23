Christian Ceuppens lanzó su libro “Catálogo“

En la Casa Ardissone de Asunción, el arquitecto y artista Christian Ceuppens presentó su libro “Catálogo“, una edición limitada que compila su destacada trayectoria en arquitectura, arte y moda. El director de Museos Nacionales reunió a referentes culturales en un ameno encuentro, para mostrar obras que exploran desde la pintura hasta el diseño urbanístico, destacando su visión estética ante la realidad contemporánea.