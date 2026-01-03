Sociales
05 de enero de 2026 - 01:00

Air Europa celebra 10 años uniendo Paraguay con el mundo

Olavi Linkola, gerente general de Air Europa Paraguay, y Javier Parrondo, embajador de España.
Olavi Linkola, gerente general de Air Europa Paraguay, y Javier Parrondo, embajador de España.SILVIO ROJAS

Air Europa festejó una década de presencia en Paraguay con un emotivo encuentro junto a clientes, autoridades, agencias y aliados estratégicos. La aerolínea agradeció la confianza del mercado local y reafirmó su compromiso con vuelos diarios y directos a Madrid, conectando al país con más de 55 destinos propios y más de 200 a través de SkyTeam.

Por ABC Color
Imanol Pérez, director comercial de Air Europa, y Nelly Rojas.
Pierre-Chirstian Soccoja, embajador de Francia; Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea en Paraguay; Ania Swida y Jean Michel Bruggeman.
Cecilia Rivero y Lucía Mendoza.
Magalí Iriarte junto con Yeram In.
Enrique Rodríguez, Juanma Acosta y Alexa Vuckovich.
María José y Carmen Sosa.
Walter Villalba e Ivanna Corbeta.
Gabriela Acosta Reiser y Mónica Villordo.
