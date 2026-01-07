La Fundación “Société La France” celebró 140 años en Paraguay

La Fundación Société La France conmemoró su 140° aniversario con una cena de gala en Asunción. Durante el evento, se rindió homenaje y se entregaron distinciones a sus expresidentes y familiares, reconociendo su trayectoria desde la fundación de la entidad en 1885. Creada por inmigrantes franceses para fomentar la cooperación y el apoyo mutuo, la institución reafirmó su histórico legado de solidaridad en el Paraguay.