07 de enero de 2026 - 01:00

La Fundación “Société La France” celebró 140 años en Paraguay

Luis Evaly, Nannina Galluppi, Sandra Estaque y Enrique Estaque.
La Fundación Société La France conmemoró su 140° aniversario con una cena de gala en Asunción. Durante el evento, se rindió homenaje y se entregaron distinciones a sus expresidentes y familiares, reconociendo su trayectoria desde la fundación de la entidad en 1885. Creada por inmigrantes franceses para fomentar la cooperación y el apoyo mutuo, la institución reafirmó su histórico legado de solidaridad en el Paraguay.

Por ABC Color
Esteban Rapetti y Ana María Barrail.
Luis Soljancic y Maridel de Soljancic.
Valentina Canese y Melania Miller Cazenave.
Edmond Suchet, Maja Lepusic y Osvaldo Real.
Estela y Romain de Saulieu.
Lua González junto con Yolanda Richer.
Virginia y Edgar Barrail.
Carolina Mora, María Celeste Ozuna, Christophe Chavagneux y Emeline Javierre.
Enrique Estaque y Ana Benítez.
