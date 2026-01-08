AETHER: equilibrio entre tradición y vanguardia

En un evento exclusivo en The Town, el diseñador Andrés Báez presentó AETHER, su colección de verano que fusiona la artesanía paraguaya con la sofisticación moderna. La propuesta destaca por el uso de ñandutí, macramé y croché en siluetas contemporáneas y tonos neutros con acentos rojos. Con vestidos ceñidos y texturas elaboradas, Báez reafirmó su compromiso con la identidad local, elevando las técnicas tradicionales a un lenguaje de lujo atemporal.