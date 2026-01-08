Sociales
08 de enero de 2026 - 17:13

AETHER: equilibrio entre tradición y vanguardia

Adriana Peters y Andrés Báez.
Adriana Peters y Andrés Báez.SILVIO ROJAS

En un evento exclusivo en The Town, el diseñador Andrés Báez presentó AETHER, su colección de verano que fusiona la artesanía paraguaya con la sofisticación moderna. La propuesta destaca por el uso de ñandutí, macramé y croché en siluetas contemporáneas y tonos neutros con acentos rojos. Con vestidos ceñidos y texturas elaboradas, Báez reafirmó su compromiso con la identidad local, elevando las técnicas tradicionales a un lenguaje de lujo atemporal.

Por ABC Color
Josefina y Valentina Acevedo.
Elena Jaeggli y Federico Gronda.
Chiara Alliana junto con Guillermo Scorza.
Valentina Masi y Lorena Friedmann.
Jaqueline de Campos y Thais Campos.
Mia Recanate junto con Jimena Mandoni.
Aylen Rodas y Eugenia Aldama.
