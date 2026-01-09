Sociales
09 de enero de 2026 - 01:00

Nuevo ícono urbano: Shopping Mariscal inauguró mural “Raíz y Barrio”

Ricardo y Laura Gauto.
El Shopping Mariscal llevó a cabo la inauguración de un nuevo mural el cual, bajo el nombre “Raíz y Barrio”, busca convertirse en un nuevo ícono urbano de Asunción. El evento se llevó a cabo con la presencia de directivos del centro comercial, aliados, clientes e invitados especiales.

Por ABC Color
Joyce Duré, Marilé Unger y Silvia Oviedo.
Santiago Lantermino y Gabriela Ríos.
Pablo O’ Connor, Macarena Marc, Maya Raya, Oz Montanía, Iván Vázquez y Matías Ferreira.
Mali Zaputovich y Carla Unger.
Eduardo Godoy, Matías Machin, María Rivas y Jesús Villalba.
Melissa Ferreira y Alicia junto con Liz González.
Nati Acuña y Jimena Acosta.
Santiago y Renata Ávila junto con Cristina Paoli y Pablo Ávila.
