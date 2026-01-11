Sociales
11 de enero de 2026 - 01:00

Apertura de Ferso en Asunción reunió a influencers y deportistas

Tito Torres y Stephanie Ríos.
Ferso, una marca de indumentaria deportiva, abrió su tercera tienda en el país y la primer en Asunción en sociedad con el Grupo Nissei. Por este motivo, deportistas, comunicadores, influencers y socialités se reunieron en el nuevo local, ubicado en la calle Senador Long casi Lillo, para celebrar la inauguración del establecimiento.

Por ABC Color
César Miño, Roberto Nanni y Luana Arzamendia.
Carol Ruiz Díaz y Dora Ceria.
Camila Bogado y Sebastián Neufeld.
Wilma Villalba, Meli Galeano, Gabi Galeano y José Ortiz.
Matías Martínez, Alba Balbuena, Roberto Berino y José Lizza.
Jon Jelercic y María Bethania Fernández.
Rajel Kohan, Benjamin Gaona y Magalí Sosa.
Larissa Barrientos y Kotaro Nagano.
