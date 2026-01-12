Sociales
12 de enero de 2026 - 01:00

Líderes y expertos debatieron el futuro de la seguridad digital

Carina Birarda, Adrián Carballo y Micaela Martínez.
En un ambiente de diálogo y análisis estratégico, invitados especiales participaron de un evento en el Hotel La Misión, donde se puso el foco en la ciberseguridad, la coordinación entre sectores y el rol del Estado en la construcción de un ecosistema digital seguro, innovador y alineado a los desafíos de la región.

Por ABC Color
Víctor Morínigo, Francisco Casaccia y Ángel González Mongelós.
Alfredo Vitas y Esteban Rodi.
Alfredo Vitas y Esteban Rodi.
Hebe Vera, Selva Rolón, Rodrigo Benítez y Olga Cavalli.
Hebe Vera, Selva Rolón, Rodrigo Benítez y Olga Cavalli.