Sociales
13 de enero de 2026 - 12:46

Moda, glamour y estrellas: así brillaron los Globos de Oro 2026

Thimothée Chalamet, vestido con un traje negro de Chrome Herts, recibió el premio a “Mejor actor de película musical o comedia” por su participación en el filme Marty Supreme.
La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 volvió a convertirse en el epicentro del glamour internacional. Celebridades nominadas y ganadoras deslumbraron con diseños de las casas de moda más prestigiosas, combinando elegancia, personalidad y tendencias que marcaron la noche. Desde siluetas clásicas hasta apuestas audaces, la gala dejó postales inolvidables protagonizadas por figuras como Selena Gómez, Timothée Chalamet, Rose Byrne y Michael B. Jordan, consolidando una edición donde el cine, la televisión y el estilo caminaron de la mano.

Por ABC Color
Con un vestido de Chanel, la actriz Rose Byrne no solo iluminó la alfombra roja, sino también el escenario de los Globos de Oro, pues recibió el premio a “Mejor actriz de película musical o comedia” por el filme Si pudiera, te daría una patada.
Selena Gómez, nominada a “Mejor actriz de televisión musical o comedia” por su participación en Only Murders in the Building, se presentó a la gala de los Globos de Oro con un elegante vestido de Chanel.
Michel B. Jordan, nominado a “Mejor actor de película dramática” por el filme Sinners, deslumbró en los Globos de Oro con un traje de Prada.
Kate Hudson, quien estuvo nominada como “Mejor actriz de película musical o comedia” por el filme Song Sung Blue”, lució un vestido de Armani Privé que la dejó como una de las mejores vestidas de la gala.
Jenna Ortega, fiel a su estilo, destacó con vestido estilo gótico de Dilara Findikoglu, y más aún resaltó pues participó de la gala como nominada a “Mejor actriz de televisión musical o comedia” por Merlina.
Vestido por Bottega Veneta y con lentes de sol llegó Jacob Elordi a los Globos de Oro, donde estuvo nominado a “Mejor actor de reparto” por el filme Frankenstein.
Colman Domingo, vestido con un traje de la firma Valentino, sobresalió como uno de los mejores vestidos de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026.
Amanda Seyfried, nominada a “Mejor actriz de película musical o comedia”, irradió elegancia con un vestido blanco de Versace, acompañado por zapatos y joyería de color plateado.
