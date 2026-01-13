Moda, glamour y estrellas: así brillaron los Globos de Oro 2026

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 volvió a convertirse en el epicentro del glamour internacional. Celebridades nominadas y ganadoras deslumbraron con diseños de las casas de moda más prestigiosas, combinando elegancia, personalidad y tendencias que marcaron la noche. Desde siluetas clásicas hasta apuestas audaces, la gala dejó postales inolvidables protagonizadas por figuras como Selena Gómez, Timothée Chalamet, Rose Byrne y Michael B. Jordan, consolidando una edición donde el cine, la televisión y el estilo caminaron de la mano.