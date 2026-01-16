Kia celebra 15 años como líder en ventas de Paraguay

Kia celebró 15 años de liderazgo en ventas en Paraguay con un encuentro especial realizado en el showroom de la marca, que reunió a directivos, colaboradores, concesionarios, aliados estratégicos, invitados especiales y representantes de medios de comunicación. La jornada fue una ocasión para repasar la historia de la compañía en el país y proyectar el futuro de la movilidad.