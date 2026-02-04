Encarnación vibró con la tercera ronda de su edición centenaria

El Carnaval Encarnaceno 2026 deslumbró el fin de semana con su tercera jornada en el Sambódromo, celebrando 100 años de tradición. Con entradas agotadas, los clubes Pettirossi y 22 de Setiembre lideraron el despliegue de brillo y ritmo, mientras las carrozas de Radioparque y Sacachispas impactaron por su creatividad. El evento, que atrajo a miles de turistas, se consolida como el mayor evento del sur del país.