04 de febrero de 2026 - 01:00

Encarnación vibró con la tercera ronda de su edición centenaria

Luciano Ibarra, Eli Villagra y Bryan Mena.
Luciano Ibarra, Eli Villagra y Bryan Mena.SERGIO GONZALEZ

El Carnaval Encarnaceno 2026 deslumbró el fin de semana con su tercera jornada en el Sambódromo, celebrando 100 años de tradición. Con entradas agotadas, los clubes Pettirossi y 22 de Setiembre lideraron el despliegue de brillo y ritmo, mientras las carrozas de Radioparque y Sacachispas impactaron por su creatividad. El evento, que atrajo a miles de turistas, se consolida como el mayor evento del sur del país.

Por ABC Color
Enrique Aguilar, Azucena Diaz, Liz Aguilar y Juan Carlos Aguilar.
Hugo Squef, Fabricio Florentín, Dara Lara, Fiorella Zayas, Iván Cabriza y Violeta Palacios.
Camila y Matías Vallejos.
Claudia Ferreira junto con Leandro López.
Rossana Luraghi, Alejandra Chávez y Amira Streber.
Sebastián Borga y Evelin Maidana.
Verónica Miranda junto con Óscar Vázquez.
Carnaval Encarnaceno 2026
Reina del Club Radioparque, Ana Paula Aquino.