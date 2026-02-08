Paraguay despide con honores al embajador de Taiwán

​El Instituto Patria Soñada brindó un emotivo homenaje al embajador de Taiwán, José Chih-Cheng Han, al concluir su misión diplomática en Paraguay. Durante una cena de gala, referentes nacionales destacaron su labor en el fortalecimiento de la alianza estratégica entre ambas naciones. Como muestra de gratitud, el diplomático recibió una medalla conmemorativa, reafirmando el compromiso bilateral basado en la libertad, el desarrollo y una amistad histórica perdurable.