Sociales
08 de febrero de 2026 - 12:41

Paraguay despide con honores al embajador de Taiwán

José Han, embajador de Taiwán, Melva De Gracia-Han, Cristina Field y Thomas Field.
José Han, embajador de Taiwán, Melva De Gracia-Han, Cristina Field y Thomas Field. Pedro Gonzalez

​El Instituto Patria Soñada brindó un emotivo homenaje al embajador de Taiwán, José Chih-Cheng Han, al concluir su misión diplomática en Paraguay. Durante una cena de gala, referentes nacionales destacaron su labor en el fortalecimiento de la alianza estratégica entre ambas naciones. Como muestra de gratitud, el diplomático recibió una medalla conmemorativa, reafirmando el compromiso bilateral basado en la libertad, el desarrollo y una amistad histórica perdurable.

Por ABC Color
Karina Sánchez y Guillermo Caballero.
Karina Sánchez y Guillermo Caballero.
Daniel Nasta, Alda Cardozo y Pablo Santino.
Daniel Nasta, Alda Cardozo y Pablo Santino.
Adriana de Krauch, Marta Talavera y Gabriela Ubaldi.
Adriana de Krauch, Marta Talavera y Gabriela Ubaldi.
Barbara Ogata, Kenso Traving y Leanne Cannon.
Barbara Ogata, Kenso Traving y Leanne Cannon.
Juan Antonio "Yoyito" Denis, Camila Correa, Gloria Vaesken junto con Ignacio Mendoza.
Juan Antonio "Yoyito" Denis, Camila Correa, Gloria Vaesken junto con Ignacio Mendoza.
Patricia Quevedo y Daniel Prieto.
Patricia Quevedo y Daniel Prieto.
María Esther Giménez, María Liz García de Arnold y Lidia Edith Amarilla.
María Esther Giménez, María Liz García de Arnold y Lidia Edith Amarilla.