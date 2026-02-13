Sociales
13 de febrero de 2026 - 01:00

AMBIZ apuesta al talento en negocios con sello educativo de Estados Unidos

Robert Alter, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay; Mónica Thompson, presidenta del Comité Ejecutivo del CCPA, y Carson Villalba, director ejecutivo del CCPA. Pedro Gonzalez

En el centro de eventos Casa 1927 se llevó a cabo la presentación de American Business Institute (AMBIZ), que se posiciona como un actor clave en la profesionalización de empresas y emprendedores en Paraguay. Inspirado en el modelo educativo de Estados Unidos y con el respaldo del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), el instituto promueve una formación superior moderna, práctica y conectada con las demandas reales del mercado laboral.

Por ABC Color
José Luis Salomón, Ricardo dos Santos, Tracyanne Saunders, Patricia Toyotoshi y Peter Hansen.
Stella Taboada, Teresa Martínez y Ricardo Ferreira.
Andrea Picasso y Fátima Franco.
Diego Palacios, Cynthia Benza y Daniella Risso.
Mabel Gómez de la Fuente, Viviana Alonso, Magdalena Benítez y Sonia Pico.
Nancy Meyer, Fabrizzio Zucchini y Delia Farías.
Rodolfo Silvero y María Elena Piscoya.
Guillermina Imlach, Jazmín Ramírez y Juliana Bogado.
