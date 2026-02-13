AMBIZ apuesta al talento en negocios con sello educativo de Estados Unidos

En el centro de eventos Casa 1927 se llevó a cabo la presentación de American Business Institute (AMBIZ), que se posiciona como un actor clave en la profesionalización de empresas y emprendedores en Paraguay. Inspirado en el modelo educativo de Estados Unidos y con el respaldo del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), el instituto promueve una formación superior moderna, práctica y conectada con las demandas reales del mercado laboral.