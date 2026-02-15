Sociales
15 de febrero de 2026 - 01:20

La Berlinale y su alfombra roja

La actriz alemana Aylin Tezel en la alfombra roja de la 76ª Berlinale, durante la premiere de No Good Men.
La actriz alemana Aylin Tezel en la alfombra roja de la 76ª Berlinale, durante la premiere de No Good Men.

La Berlinale en su 76ª extendió su alfombra roja para dar paso a las estrellas y realizadores de las películas aspirantes a los Osos más codiciados en Europa. Hasta el 20 de febrero el Berlinale Palast acogerá el estreno de las 22 películas aspirantes a estos premios. Al día siguiente, el 21, se conocerán la películas galardonadas con un Oso en una gala, a la que seguirá el domingo el tradicional día del espectador que pondrá fin a la 76ª edición de la Berlinale.

Por ABC Color
La influencer alemana Caroline Daur dijo presente en la gala inaugural de la 76ª Festival Internacional de Cine de Berlín.
La modelo alemana Anna Hiltrop brilló en el estreno de No Good Men, film de apertura de la 76ª Berlinale.
La actriz germano-española Lea Drinda desfiló por la alfombra roja en la noche inaugural de la Berlinale.
Elegante y sofisticada, Dana Herfurth asistió a la premiere de No Good Men en Berlín.
La actriz y modelo Gizem Emre posó ante los flashes en la gala especial de la Berlinale.
La actriz malasia Michelle Yeoh impactó en la alfombra roja de la 76ª Berlinale.
La actriz alemana Emilia Schüle fue una de las figuras destacadas en la apertura del festival.
Radiante, Marie Nasemann en la premiere de No Good Men, cinta que abrió la 76ª Berlinale.
