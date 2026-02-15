La Berlinale y su alfombra roja

La Berlinale en su 76ª extendió su alfombra roja para dar paso a las estrellas y realizadores de las películas aspirantes a los Osos más codiciados en Europa. Hasta el 20 de febrero el Berlinale Palast acogerá el estreno de las 22 películas aspirantes a estos premios. Al día siguiente, el 21, se conocerán la películas galardonadas con un Oso en una gala, a la que seguirá el domingo el tradicional día del espectador que pondrá fin a la 76ª edición de la Berlinale.