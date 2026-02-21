Sociales
21 de febrero de 2026 - 01:00

Nicolás Latourrette recibió distinción histórica

Juan José Benítez Rickmann y Nicolas Latourrette.
Juan José Benítez Rickmann y Nicolas Latourrette.Pedro Gonzalez

La Academia de la Historia y la Geografía Militar del Paraguay otorgó el Diploma de Benefactor de la Historia Religiosa a Nicolás Darío Latourrette Bo. La ceremonia se realizó en el Auditorio Franca Bo del Museo de Arte Sacro, ante autoridades nacionales y diplomáticas. El reconocimiento destacó su invaluable aporte altruista al patrimonio nacional, incluyendo la restauración de las iglesias de Yaguarón y Capiatá, y la creación del Museo de Arte Sacro. Con este homenaje, la institución celebró su incansable labor en el rescate de la memoria histórica paraguaya.

Gral. Félix Aranda y Gral. (R) Guillermo Ortiz.
Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea junto con Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia.
Laura Sánchez y Badreddine Abdelmoumni, embajador de Marruecos.
Fernando Adames, Adriana Arriola, Margarita Martí y Julio Arriola.
Diana Lima, Norma López Denis y Carolina Arza.
Antonio Fretes y Víctor Fonseca.
