Synerjet inauguró centro de servicios en Paraguay

La compañía de aviación ejecutiva Synerjet presentó su nuevo centro de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, fortaleciendo su presencia en el país y en la región. El hangar, certificado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), permitirá brindar soporte técnico a aeronaves Pilatus PC-12, impulsando el desarrollo de la aviación ejecutiva en Paraguay. El evento contó con la presencia de directivos de la compañía, colaboradores, empresarios e invitados especiales.