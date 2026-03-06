Sociales
06 de marzo de 2026 - 01:00

Synerjet inauguró centro de servicios en Paraguay

Silvio Segovia, José Brandão, Fabio Rebello y Sabino Freire.
Silvio Segovia, José Brandão, Fabio Rebello y Sabino Freire. Pedro Gonzalez

La compañía de aviación ejecutiva Synerjet presentó su nuevo centro de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, fortaleciendo su presencia en el país y en la región. El hangar, certificado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), permitirá brindar soporte técnico a aeronaves Pilatus PC-12, impulsando el desarrollo de la aviación ejecutiva en Paraguay. El evento contó con la presencia de directivos de la compañía, colaboradores, empresarios e invitados especiales.

Por ABC Color
Adan Fraga y Nathalia Motta.
Ledo Camargo, Rui Aquino, Nancy San Miguel y Rogerio Watanabe.
Roberto Nicolai, Mariana Ramallo,Kaleber Silva, Aline Zamora y Paulo Benfica.
Adalberto Febeliano y Renato Lopes.
Luigi Picollo, Paul Hellmers y Enrique Salomoni.
Gloria Báez, Patricia Acosta y Ana Laura Cañete.
Gerardo Monzón, Sinai Ibarra y Norman Hellmers.
Osmar Pereira, Maxi Leiva y Enrique Sánchez.
