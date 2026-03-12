Everdem celebra 25 años con su “Feria de Plata”

El encuentro comenzará a las 18:00, en el Gran Salón del Hotel Sheraton.

“Llegar a los 25 años es un logro colectivo. No llegamos solos. Esto se hace con la participación de mucha gente”, indicó el Ing. Rodrigo Artagaveytia, director de Everdem.

“Más allá de lo comercial, esta feria es un espacio de agradecimiento que va más allá de nuestra empresa. Es un gracias al sector ganadero de todo el país”, destacó.

Banco Itaú se suma a la “Feria de Plata” con condiciones ventajosas para los productores.