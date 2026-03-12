Sociales
12 de marzo de 2026 - 01:00

Everdem celebra 25 años con su “Feria de Plata”

José Ignacio Lucas, Ing. Rodrigo Artagaveytia y Leticia Gómez en la presentación de la “Feria de Plata”.
Everdem prepara para el próximo martes 17 la “Feria de Plata”, un remate especial por pantalla que celebrará un cuarto de siglo transformando la ganadería paraguaya.

Por ABC Color

El encuentro comenzará a las 18:00, en el Gran Salón del Hotel Sheraton.

“Llegar a los 25 años es un logro colectivo. No llegamos solos. Esto se hace con la participación de mucha gente”, indicó el Ing. Rodrigo Artagaveytia, director de Everdem.

Víctor Alonso, Roger Klein y Esteban Laguna.
“Más allá de lo comercial, esta feria es un espacio de agradecimiento que va más allá de nuestra empresa. Es un gracias al sector ganadero de todo el país”, destacó.

César Palacios y María Luisa Ferreira.
Banco Itaú se suma a la “Feria de Plata” con condiciones ventajosas para los productores.

Marcio González y Schulamit Duarte.
