La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en conjunto con la marca Puma y su representante oficial en el país, Kemsa, presentó la nueva camiseta de la Selección Paraguaya de Fútbol que vestirá la Albirroja en el Mundial 2026.

El lanzamiento se realizó en el Estadio Zubizarreta de la APF, en predio del COP marcando el regreso de Paraguay a una cita mundialista tras 16 años de ausencia.

La nueva indumentaria se inspira en la esencia más profunda del fútbol nacional: la tierra colorada, origen de generaciones de futbolistas que forjaron su identidad en canchas humildes.

Bajo el concepto creativo “De la tierra a la piel”, Puma desarrolló un diseño que trasciende lo estético para convertirse en un relato de pertenencia, integrando elementos visuales que evocan las raíces del fútbol paraguayo, como texturas vinculadas al suelo rojo característico de nuestro país.

La presentación contó con la participación de autoridades deportivas, referentes institucionales y figuras del ámbito futbolístico, destacándose el respaldo de la APF y el acompañamiento de Kemsa, empresa responsable de la representación y desarrollo de Puma en Paraguay.