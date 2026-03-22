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22 de marzo de 2026 - 01:00

Nueva camiseta de la Selección Paraguaya

Alexandre Ajoue y Andrés Kemper.
Alexandre Ajoue y Andrés Kemper.FERNANDO ROMERO

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en conjunto con la marca Puma y su representante oficial en el país, Kemsa, presentó la nueva camiseta de la Selección Paraguaya de Fútbol, que vestirá la Albirroja en el Mundial 2026.

Por ABC Color

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en conjunto con la marca Puma y su representante oficial en el país, Kemsa, presentó la nueva camiseta de la Selección Paraguaya de Fútbol que vestirá la Albirroja en el Mundial 2026.

Patricia Campos y Robert Harrison.
Patricia Campos y Robert Harrison.

El lanzamiento se realizó en el Estadio Zubizarreta de la APF, en predio del COP marcando el regreso de Paraguay a una cita mundialista tras 16 años de ausencia.

Alexia Montero, Silvia Caballero y Gabriela Figueredo.
Alexia Montero, Silvia Caballero y Gabriela Figueredo.

La nueva indumentaria se inspira en la esencia más profunda del fútbol nacional: la tierra colorada, origen de generaciones de futbolistas que forjaron su identidad en canchas humildes.

Carlos Galiano y Nicolás González Oddone.
Carlos Galiano y Nicolás González Oddone.

Bajo el concepto creativo “De la tierra a la piel”, Puma desarrolló un diseño que trasciende lo estético para convertirse en un relato de pertenencia, integrando elementos visuales que evocan las raíces del fútbol paraguayo, como texturas vinculadas al suelo rojo característico de nuestro país.

La nueva camiseta de los jugadores que irán al Mundial 2026.
La nueva camiseta de los jugadores que irán al Mundial 2026.

La presentación contó con la participación de autoridades deportivas, referentes institucionales y figuras del ámbito futbolístico, destacándose el respaldo de la APF y el acompañamiento de Kemsa, empresa responsable de la representación y desarrollo de Puma en Paraguay.

Gabriela Valdes y Fabiola Pintos.
Gabriela Valdes y Fabiola Pintos.
Shirley Prieto y Enrique Sánchez.
Shirley Prieto y Enrique Sánchez.
El director técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro.
El director técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro.
Julia Troche y Celso Vergara.
Julia Troche y Celso Vergara.