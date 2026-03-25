Sociales
25 de marzo de 2026 - 08:29

Bristol Express llega con innovación, tecnología y compras rápidas en un solo lugar

Eduardo Giménez, Nahuel Pianarosa y Neri Giménez.
Eduardo Giménez, Nahuel Pianarosa y Neri Giménez. Pedro Gonzalez

Bristol da un paso estratégico en el retail paraguayo con el lanzamiento de Bristol Express en locales de Superseis y Stock.

Por ABC Color

Bristol Express es un innovador formato que responde a las nuevas demandas del consumidor: rapidez, omnicanalidad y experiencia integrada.

Jessica Casco y Nathalia Irrazabal.
Jessica Casco y Nathalia Irrazabal.

Esta propuesta combina tecnología, electrodomésticos y productos de uso cotidiano en un solo espacio, ofreciendo una compra ágil, accesible y adaptada al estilo de vida moderno.

Adriana Araujo y Natalia Rapetti.
Adriana Araujo y Natalia Rapetti.

Este es el inicio de la apertura de 40 locales Bristol Express dentro de los supermercados Superseis y Stock en los próximos dos años.

Bristol Express se complementa con una experiencia personalizada brindada por asesores capacitados, acompañando el horario de atención con los horarios de apertura de los supermercados los 7 días de la semana, con procesos ágiles de compra y entrega.
Bristol Express se complementa con una experiencia personalizada brindada por asesores capacitados, acompañando el horario de atención con los horarios de apertura de los supermercados los 7 días de la semana, con procesos ágiles de compra y entrega.

El objetivo es habilitar más de 150 sucursales a nivel país, lo que requerirá una inversión superior a G. 30.000 millones orientada a modernizar la infraestructura, elevar la experiencia del cliente y ofrecer una propuesta de valor integral que combine conveniencia, cercanía y calidad.

Amparo Velázquez y Diego Chamorro.
Amparo Velázquez y Diego Chamorro.
Adriana Acosta, Montserrat Rojas, Rebeca Valenzuela y Cecilia Aquino.
Adriana Acosta, Montserrat Rojas, Rebeca Valenzuela y Cecilia Aquino.
Gildo Cáceres, Carla Romañach, Nicolás Soerensen y Felipe Effio.
Gildo Cáceres, Carla Romañach, Nicolás Soerensen y Felipe Effio.
Ignacio Soto y Rocío Paredes.
Ignacio Soto y Rocío Paredes.
La integración de Bristol con Superseis y Stock eleva el estándar del retail paraguayo.
La integración de Bristol con Superseis y Stock eleva el estándar del retail paraguayo.
Marcelo Jara y Jessica Servín.
Marcelo Jara y Jessica Servín.
Sebastián Paternoster, Juan Manuel Giraldi y Cristian Pages.
Sebastián Paternoster, Juan Manuel Giraldi y Cristian Pages.
Camila Bogado y Enrique Ortiz.
Camila Bogado y Enrique Ortiz.
Joshua Benítez, José Pereira y Luis Acosta.
Joshua Benítez, José Pereira y Luis Acosta.