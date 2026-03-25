Bristol Express llega con innovación, tecnología y compras rápidas en un solo lugar

Bristol Express es un innovador formato que responde a las nuevas demandas del consumidor: rapidez, omnicanalidad y experiencia integrada.

Esta propuesta combina tecnología, electrodomésticos y productos de uso cotidiano en un solo espacio, ofreciendo una compra ágil, accesible y adaptada al estilo de vida moderno.

Este es el inicio de la apertura de 40 locales Bristol Express dentro de los supermercados Superseis y Stock en los próximos dos años.

El objetivo es habilitar más de 150 sucursales a nivel país, lo que requerirá una inversión superior a G. 30.000 millones orientada a modernizar la infraestructura, elevar la experiencia del cliente y ofrecer una propuesta de valor integral que combine conveniencia, cercanía y calidad.