Lanzamiento del libro Daño Moral

De acuerdo a los prologuistas y presentadores la obra constituye un aporte al debate jurídico contemporáneo en Paraguay, al abordar el daño moral no solo desde una perspectiva normativa, sino también desde una mirada crítica, ética y humanista.

Se refirieron a la obra sus prologuistas: la Prof. Dra. Fanny Victoria Villalba de Caballero y el Prof. Dr. Isabelino Galeano, Director de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura; asimismo el Gral. Edwin Martínez, director del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), y el Gral. Roberto Piñánez, presidente de la Asociación de Doctores Egresados del IAEE brindaron también unas palabras. Fue maesto de ceremonias el Prof. Dr. José María Caballero.