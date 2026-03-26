Sociales
26 de marzo de 2026 - 01:00

Lanzamiento del libro Daño Moral

Acto de lanzamiento del libro Daño Moral de la Dra. María Dominga Troche (centro) en el Salón de las Banderas del Ministerio de Defensa.
Acto de lanzamiento del libro Daño Moral de la Dra. María Dominga Troche (centro) en el Salón de las Banderas del Ministerio de Defensa.MARTA ESCURRA

En el Salón de las Banderas del Ministerio de Defensa se realizó el lanzamiento del libro denominado “Daño Moral” de la editorial El Lector, cuya autora es la Dra. María Dominga Troche Zaracho.

Por ABC Color

De acuerdo a los prologuistas y presentadores la obra constituye un aporte al debate jurídico contemporáneo en Paraguay, al abordar el daño moral no solo desde una perspectiva normativa, sino también desde una mirada crítica, ética y humanista.

Se refirieron a la obra sus prologuistas: la Prof. Dra. Fanny Victoria Villalba de Caballero y el Prof. Dr. Isabelino Galeano, Director de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura; asimismo el Gral. Edwin Martínez, director del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), y el Gral. Roberto Piñánez, presidente de la Asociación de Doctores Egresados del IAEE brindaron también unas palabras. Fue maesto de ceremonias el Prof. Dr. José María Caballero.

Juana Roche y Akemi Kokubo.
Juana Roche y Akemi Kokubo.
MARTA ESCURRA 24-03-2026 Lanzamiento del libro Dano Moral de la Dra Dominga Troche en el salon de las banderas del Ministerio de Defensa. Prof. Dr. José María Caballero.
Prof. Dr. José María Caballero fue maestro de ceremonias.
Gral. Felix Aranda, Ing. Lindolfo Ortiz, Gral. Roberto Piñánez, Dr. Lauro Ramírez y Blas Cabaña.
Gral. Felix Aranda, Ing. Lindolfo Ortiz, Gral. Roberto Piñánez, Dr. Lauro Ramírez y Blas Cabaña.
Cnel- Dr. Francisco Ortiz y Dr. César Da Rosa.
Cnel- Dr. Francisco Ortiz y Dr. César Da Rosa.
Dra. María Gloria Báez y Florencia Smith.
Dra. María Gloria Báez y Florencia Smith.
Dr. Pedro Carrera y el Cnel. Dr. Liduvino Vielman.
Dr. Pedro Carrera y el Cnel. Dr. Liduvino Vielman.
Prof. Dr. Isabelino Galeano fue uno de los oradores.
Prof. Dr. Isabelino Galeano fue uno de los oradores.