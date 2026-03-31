Sociales
31 de marzo de 2026 - 01:00

Encuentro clave entre diplomáticos

La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay (Asoconsular) celebró una Sesión de Honor en busca de fortalecer lazos económicos y potenciar el desarrollo productivo del país. El evento contó con la presencia de embajadores e invitados del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Durante el encuentro, se reafirmó la misión del Cuerpo Consular de fomentar los lazos comerciales, culturales y la cooperación internacional entre las naciones.

Por Nadia Cano
Marcelo Blanco, embajador de Uruguay, José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil, Katsumi Itagaki, embajador de Japón, Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea y Carlos Jorge Biedermann, presidente de Asoconsular.
Marcelo Blanco, embajador de Uruguay, José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil, Katsumi Itagaki, embajador de Japón, Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea y Carlos Jorge Biedermann, presidente de Asoconsular.
Francisco Gormaz, embajador de Chile, Danielle Dunne, embajadora del Reino Unido y Jeison Granados, embajador de Costa Rica.
Francisco Gormaz, embajador de Chile, Danielle Dunne, embajadora del Reino Unido y Jeison Granados, embajador de Costa Rica.
Carlos Árevalo, María Antonia Masana, embajadora de Perú y Conor Mcenroy.
Carlos Árevalo, María Antonia Masana, embajadora de Perú y Conor Mcenroy.
Linda Taiyen, Maris Llorens, Kelly Landy y Cristian Cibils.
Linda Taiyen, Maris Llorens, Kelly Landy y Cristian Cibils.
Jorge Jure, Jorge Goldenber, Robert Bosch y Carlos Sisul.
Jorge Jure, Jorge Goldenber, Robert Bosch y Carlos Sisul.
Jorgen Johansen, Walter Ismachowiez, Cecilia Lima y Luis Boettner.
Jorgen Johansen, Walter Ismachowiez, Cecilia Lima y Luis Boettner.