Encuentro clave entre diplomáticos

La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay (Asoconsular) celebró una Sesión de Honor en busca de fortalecer lazos económicos y potenciar el desarrollo productivo del país. El evento contó con la presencia de embajadores e invitados del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Durante el encuentro, se reafirmó la misión del Cuerpo Consular de fomentar los lazos comerciales, culturales y la cooperación internacional entre las naciones.