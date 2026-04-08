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08 de abril de 2026 - 12:25

Diseño nacional se lució en Costa Rica Fashion Week

Diseñadoras paraguayas en el Costa Rica Fashion Week.
Diseñadoras paraguayas en el Costa Rica Fashion Week.gentileza

Paraguay debutó con éxito en el Costa Rica Fashion Week, donde brilló por su enfoque en la moda sostenible. Las diseñadoras Antonella Scavone, Maura Martí y Guadalupe Quiñones cautivaron a la audiencia con colecciones que fusionaron el diseño contemporáneo y la identidad guaraní. La delegación exhibió piezas únicas de cuero, filigrana y textiles tradicionales. El evento que posicionó al talento nacional como un referente emergente en Latinoamérica, logró un intercambio cultural mediante el uso de técnicas ancestrales y materiales ecológicos.

Por Nadia Cano
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