Exposición temporal en el Museo de Arte Sacro

El Museo de Arte Sacro abrió su primera muestra temporal del año 2026 “La Fuerza de los Ángeles” en coincidencia con el 16º aniversario del museo. Se trata de una selección de obras de la Colección Privada de Nicolás Darío Latourrette Bo. La muestra se centra en una de las iconografías más fascinantes del arte cristiano: la representación de los seres espirituales que conocemos como ángeles. A través de obras originales egipcias, etruscas y romanas de miles de años de antigüedad, provenientes de la Colección arqueológica y privada del mecenas, se exploran los orígenes de estas figuras aladas. Muchas de estas piezas nunca antes han sido exhibidas.