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09 de abril de 2026 - 18:52

Exposición temporal en el Museo de Arte Sacro

Habilitación.El nuncio apostólico de Su Santidad, Vincenzo Turturro, y Nicolás Latourrette, anfitrión de la exposición.
Habilitación.El nuncio apostólico de Su Santidad, Vincenzo Turturro, y Nicolás Latourrette, anfitrión de la exposición.Gentileza

El Museo de Arte Sacro abrió su primera muestra temporal del año 2026 “La Fuerza de los Ángeles” en coincidencia con el 16º aniversario del museo. Se trata de una selección de obras de la Colección Privada de Nicolás Darío Latourrette Bo. La muestra se centra en una de las iconografías más fascinantes del arte cristiano: la representación de los seres espirituales que conocemos como ángeles. A través de obras originales egipcias, etruscas y romanas de miles de años de antigüedad, provenientes de la Colección arqueológica y privada del mecenas, se exploran los orígenes de estas figuras aladas. Muchas de estas piezas nunca antes han sido exhibidas.

Por ABC Color
Mucha gente asistió a la muestra.
Mucha gente asistió a la muestra.
El embajador de Francia, Pierre Christian Soccoja, y Alfredo Alfonso.
El embajador de Francia, Pierre Christian Soccoja, y Alfredo Alfonso.
El embajador de Brasil, José Antonio Marcondes; Dora Gaona, Silvana y Jairo Neves.
El embajador de Brasil, José Antonio Marcondes; Dora Gaona, Silvana y Jairo Neves.
Diplomáticos e invitados especiales asistieron a la apertura.
Diplomáticos e invitados especiales asistieron a la apertura.
Dionisio Borda, Susana y Juan José Benítez Rickmann.
Dionisio Borda, Susana y Juan José Benítez Rickmann.
Padre Felipe y el nuncio apostólico Vincenzo Turturro.
Padre Felipe y el nuncio apostólico Vincenzo Turturro.
Ricardo Caballero Aquino, María Eugenia Garay y Nicole Quintana.
Ricardo Caballero Aquino, María Eugenia Garay y Nicole Quintana.