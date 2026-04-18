Seguridad Seguros organizó Foro Forestal Internacional

El encuentro puso foco en la gestión de riesgos, la protección de inversiones de largo plazo y el desarrollo sostenible de la actividad forestal en el país.

En este marco, se destacó el rol del seguro como herramienta clave para brindar previsibilidad y respaldo a las inversiones, posicionando a Seguridad Seguros como única compañía local en la suscripción de Seguro Forestal en alianza con AON Re.