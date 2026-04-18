Sociales
18 de abril de 2026 - 01:00

Seguridad Seguros organizó Foro Forestal Internacional

Jorge Galeano, Manuel Fronciani y Guillermo Fronciani.
Jorge Galeano, Manuel Fronciani y Guillermo Fronciani.Arcenio Acuña Rojas

Seguridad S.A. Compañía de Seguros organizó el Foro Internacional de Riesgos Forestales – Paraguay, reuniendo a referentes nacionales e internacionales para analizar los desafíos y oportunidades del sector.

Por ABC Color

El encuentro puso foco en la gestión de riesgos, la protección de inversiones de largo plazo y el desarrollo sostenible de la actividad forestal en el país.

En este marco, se destacó el rol del seguro como herramienta clave para brindar previsibilidad y respaldo a las inversiones, posicionando a Seguridad Seguros como única compañía local en la suscripción de Seguro Forestal en alianza con AON Re.

Juan Carlos González, Nelson Méndez, Lorena Rojas y José Colina.
Juan Carlos González, Nelson Méndez, Lorena Rojas y José Colina.
Denis Candiote, Eduardo Manchini, Luigi Gazzolla, Larissa Fronciani, Leandro Gelabert y Daniel Longden.
Denis Candiote, Eduardo Manchini, Luigi Gazzolla, Larissa Fronciani, Leandro Gelabert y Daniel Longden.
Bárbara Paniagua, Tito Livio Mujica y Ángel Stumpfs.
Bárbara Paniagua, Tito Livio Mujica y Ángel Stumpfs.