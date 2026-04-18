Sociales
18 de abril de 2026 - 01:00

Seguridad Seguros organizó Foro Forestal Internacional

Tres hombres de pie en trajes formales. Manuel Fronciani al centro sonriente, rodeado de hombres con gafas y sacos oscuros.
Jorge Galeano, Manuel Fronciani y Guillermo Fronciani.arcenio acuña rojas

Seguridad S.A. Compañía de Seguros organizó el Foro Internacional de Riesgos Forestales – Paraguay, reuniendo a referentes nacionales e internacionales para analizar los desafíos y oportunidades del sector.

Por ABC Color

El encuentro puso foco en la gestión de riesgos, la protección de inversiones de largo plazo y el desarrollo sostenible de la actividad forestal en el país.

EL SR. MANUEL FRONCIANI PRESENTA NUEVA MODALIDAD DE SEGURIDAD SEGUROS
Denis Candiote, Eduardo Manchini, Luigi Gazzolla, Larissa Fronciani, Leandro Gelabert y Daniel Longden.

En este marco, se destacó el rol del seguro como herramienta clave para brindar previsibilidad y respaldo a las inversiones, posicionando a Seguridad Seguros como única compañía local en la suscripción de Seguro Forestal en alianza con AON Re.

EL SR. MANUEL FRONCIANI PRESENTA NUEVA MODALIDAD DE SEGURIDAD SEGUROS
Juan Carlos González, Nelson Méndez, Lorena Rojas y José Colina.

De este modo, se reafirma la importancia de articular esfuerzos para acompañar el crecimiento del sector forestal en Paraguay.

EL SR. MANUEL FRONCIANI PRESENTA NUEVA MODALIDAD DE SEGURIDAD SEGUROS
Bárbara Paniagua, Tito Livio Mujica y Angel Stumpfs.