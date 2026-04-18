Seguridad Seguros organizó Foro Forestal Internacional

El encuentro puso foco en la gestión de riesgos, la protección de inversiones de largo plazo y el desarrollo sostenible de la actividad forestal en el país.

En este marco, se destacó el rol del seguro como herramienta clave para brindar previsibilidad y respaldo a las inversiones, posicionando a Seguridad Seguros como única compañía local en la suscripción de Seguro Forestal en alianza con AON Re.

De este modo, se reafirma la importancia de articular esfuerzos para acompañar el crecimiento del sector forestal en Paraguay.