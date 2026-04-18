Sociales
18 de abril de 2026 - 01:00

Zeta Banco marca una nueva fase de expansión

Luis María Zubizarreta, Antonio Valda y Hugo Martínez.
Luis María Zubizarreta, Antonio Valda y Hugo Martínez.Gustavo Machado

Zeta Banco presentó a su Directorio y al gerente general, iniciando una etapa orientada al desarrollo sostenible, la modernización institucional y la excelencia operativa. El Directorio quedó conformado por el escribano Luis María Zubizarreta en la presidencia; Pablo Bedoya como vicepresidente, y Antonio Valda, Gonzalo Doria Zubizarreta y Hugo Martínez como directores titulares. La Gerencia General está a cargo de Patricio Garrett. Para celebrar este importante acontecimiento ofrecieron un ameno brindis por el éxito de esta nueva etapa.

Por ABC Color
Pablo Bedoya, Patricio Garrett y Gonzalo Doria.
Pablo Bedoya, Patricio Garrett y Gonzalo Doria.
Jorge Del Castillo, Claudia Salazar, Jorge Fracchia y Nicolás Klapp.
Jorge Del Castillo, Claudia Salazar, Jorge Fracchia y Nicolás Klapp.
Rossanna Cabrera y Soe Bogado.
Rossanna Cabrera y Soe Bogado.