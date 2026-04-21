Red carpet de Narciso en Coronel Oviedo

El elenco y el director de la premiada película paraguaya Narciso compartieron con el público ovetense en una jornada que marcó el inicio de su gira por el interior del país.

La actividad se desarrolló en el D Shopping de Coronel Oviedo, donde previamente se realizó una conferencia de prensa encabezada por el director Marcelo Martinessi, junto a actores y miembros del equipo técnico de la película.

Al terminar la película, hubo un brindis donde el público dio su opinión sobre la película. “Narciso” llega precedida de un importante reconocimiento internacional, tras haber sido galardonada con el premio Fipresci en el Festival Internacional de Cine de Berlín “Berlinale”.