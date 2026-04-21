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21 de abril de 2026 - 01:00

Red carpet de Narciso en Coronel Oviedo

El elenco de la película paraguaya 'Narciso' presentó la película en alfombra roja en Coronel Oviedo.
El elenco de Narciso fue ovacionado al término de la proyección estreno en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.Siro Benítez

La película paraguaya Narciso vivió una noche especial en la capital del departamento de Caaguazú, donde su elenco y equipo de producción protagonizaron una alfombra roja que congregó a numerosos espectadores.

Por ABC Color

El elenco y el director de la premiada película paraguaya Narciso compartieron con el público ovetense en una jornada que marcó el inicio de su gira por el interior del país.

La actividad se desarrolló en el D Shopping de Coronel Oviedo, donde previamente se realizó una conferencia de prensa encabezada por el director Marcelo Martinessi, junto a actores y miembros del equipo técnico de la película.

Al terminar la película, hubo un brindis donde el público dio su opinión sobre la película. “Narciso” llega precedida de un importante reconocimiento internacional, tras haber sido galardonada con el premio Fipresci en el Festival Internacional de Cine de Berlín “Berlinale”.

Película Narciso en Coronel Oviedo
Liz Fernández, Marcelo Martinessi, Belén Vierci, Diro Romero, Sebastián Peña y Manuel Cuenca.
Película Narciso
José Giménez y Danelia Galeano.
Película Narciso en Coronel Oviedo
Fernando Bernardou y Vicky Cardozo.
Película Narciso en Coronel Oviedo
Laura Rodas y Aliana Ortiz.
Película Narciso en Coronel Oviedo
Ana Cañiza.
Película Narciso en Coronel Oviedo
El actor ovetense Aníbal Ortiz.