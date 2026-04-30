Sociales
30 de abril de 2026 a la - 14:42

Bristol presentó el primer y único Club de Influencers a nivel país

Bristol
Carlos Echauri, Leticia Ortiz y Diego Chamorro. Silvio Rojas

La marca líder en el sector electrodomésticos, celebró el cierre de la primera edición de una iniciativa autentica para la comunidad digital del país: el Club de Influencers de Bristol. El brindis en la Casa Matriz no solo marcó el cierre de un ciclo exitoso, sino que demostró el prestigio de formar parte del grupo. Con la presencia de personalidades influyentes del ámbito local, la noche brilló por su exclusividad y los fabulosos premios.

Por ABC Color
BRISTOL.
Ruth Alcaraz y Larissa Riquelme.
Bristol
May Carmona, Fer Montiel y Ainara Ávalos.
Sorteo Club de Influencers de Bristol
Toñito Gaona ganó G. 50.000.000 en el sorteo realizado entre los miembros del Club de Influencers de Bristol.
Bristol
Evelyn Gómez y Amparo Velázquez.
Bristol
Thomy "Ucra" Poplawski, Roger Samaniego, Harche Reyes, Tevex y Adán Rojas.
Bristol
Toñito Gaona y Jessica Servín.
Bristol
Naohiro Ohtsuka, Norita Rodríguez y Cecilia Aquino.
Ruth Alcaraz. Sorteo Club de Influencers
Ruth Alcaraz recibió un premio especial por parte de Bristol por haber hecho la mayor cantidad de publicaciones entre todos los influencers de la marca.
Bristol
Sol Benegas y Santi Carballo.
Bristol
Fátima Gauto, Thomy "Ucra" Poplawski y Andrea Gaona.
Bristol
Adirán "Ayifloow" Báez y Marcelo Jara.