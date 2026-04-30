Bristol presentó el primer y único Club de Influencers a nivel país

La marca líder en el sector electrodomésticos, celebró el cierre de la primera edición de una iniciativa autentica para la comunidad digital del país: el Club de Influencers de Bristol. El brindis en la Casa Matriz no solo marcó el cierre de un ciclo exitoso, sino que demostró el prestigio de formar parte del grupo. Con la presencia de personalidades influyentes del ámbito local, la noche brilló por su exclusividad y los fabulosos premios.