Azeta Fest 2026 vibró con espíritu albirrojo

Con una propuesta vibrante y cargada de entretenimiento, el Grupo Azeta conmemoró el Día del Trabajador mediante una nueva edición del Azeta Fest. Este año, debido al gran regreso de la Selección Paraguaya al Mundial, la temática fue la hinchada de la Albirroja. Colaboradores, directivos e invitados especiales disfrutaron de una noche marcada por la música en vivo, DJs, premios y una energía colectiva que convirtió la celebración en una experiencia única.