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05 de mayo de 2026 a la - 16:46

Azeta Fest 2026 vibró con espíritu albirrojo

Mirtha Gill, Tirsa Coronel, Ivana Grillón y Sofía Recalde.
Mirtha Gill, Tirsa Coronel, Ivana Grillón y Sofía Recalde.ARCENIO ACUÑA

Con una propuesta vibrante y cargada de entretenimiento, el Grupo Azeta conmemoró el Día del Trabajador mediante una nueva edición del Azeta Fest. Este año, debido al gran regreso de la Selección Paraguaya al Mundial, la temática fue la hinchada de la Albirroja. Colaboradores, directivos e invitados especiales disfrutaron de una noche marcada por la música en vivo, DJs, premios y una energía colectiva que convirtió la celebración en una experiencia única.

Por ABC Color
Tatiana Ortiz y Elisa Ledezma.
Tatiana Ortiz y Elisa Ledezma.
Constanza Parini, Luana Priore y Mauricio Aguayo Cabral.
Constanza Parini, Luana Priore y Mauricio Aguayo Cabral.
Estefanía Gómez, Mayra Vallejos y Luana Caballero.
Estefanía Gómez, Mayra Vallejos y Luana Caballero.
Fabrizio Giardina, Violeta Carmona e Iván Medina.
Fabrizio Giardina, Violeta Carmona e Iván Medina.
Mario Areco, Mauricio Aranda, Leandro Estigarribia y Juan Peyrat.
Mario Areco, Mauricio Aranda, Leandro Estigarribia y Juan Peyrat.
Suely Cabral, Meybell Olmedo, Micaela Zorrilla, Jimena Leguizamón y Luján Aylén Aguayo.
Suely Cabral, Meybell Olmedo, Micaela Zorrilla, Jimena Leguizamón y Luján Aylén Aguayo.
Angela Ferreira, Gianinna Díaz, Roxana Báez y Miqueas Moreno.
Ángela Ferreira, Gianinna Díaz, Roxana Báez y Miqueas Moreno.
Claudia Cardozo, Angelica Borja, Natalia Ferreira, Rodrigo López, Carlos Martínez y Liz Ledezma.
Claudia Cardozo, Angelica Borja, Natalia Ferreira, Rodrigo López, Carlos Martínez y Liz Ledezma.