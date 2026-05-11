Sociales
11 de mayo de 2026 a la - 18:29

Bancop agasajó a sus colaboradores con una gran fiesta

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Diego Galeano, Dimas Ayala y Joel Riveros. Pedro González

En un ambiente distendido y festivo, Bancop reunió a colaboradores, directivos e invitados especiales en la Cervecería Sacramento para conmemorar el Día del Trabajador. La velada estuvo marcada por la camaradería, la música y momentos de integración, en una celebración pensada para reconocer el compromiso de su equipo.

Por ABC Color
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Cecilia Caballero y Elian Serna.
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Gerardo Klassen, Blanca Trigo, Jorge Solís y Jorge Woitschach.
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Carmen Franco y Rubén Sosa.
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Isabel Álvarez, Carmiña Quiñónez, Mirian Centurión y Jazmín Pereira Da Costa.
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Lucas Ortigoza y Gualberto Duarte.
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Ernesto Franco, Joel Riveros, Liliana Gaona, Silvia Viveros y Marcos Báez.
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Gabriela Recalde, Alejandra Espínola y Leidy Alderete.