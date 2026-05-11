Sociales
11 de mayo de 2026 a la - 17:54

La Unión Europea estrechó lazos con Paraguay en el Día de Europa

Mujer de cabello rizado y rubio en traje blanco habla en un atril frente a banderas de la UE y otros países.
Recepción por el Día de Europa en el Club Centenario.Silvio Rojas

La Unión Europea conmemoró el Día de Europa con una distinguida recepción en el Club Centenario, celebrando los valores de paz y prosperidad que definen al bloque. La embajadora Katja Afheldt encabezó el encuentro, que reunió a altas autoridades nacionales, diplomáticos y referentes del sector privado. El evento no solo honró el pasado, sino que fortaleció la cooperación bilateral con Paraguay, bajo el auspicio de destacadas empresas internacionales y locales.

Por Nadia Cano
Mujer con vestido floral sonríe, otra en vestido blanco posa serena y un hombre en chaqueta gris observa con brazos cruzados.
Danielle Dunne, embajadora de Reino Unido, Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea y Jack Lightley.
Cuatro hombres vestidos con trajes oscuros y corbatas, sonriendo en un ambiente elegante y con iluminación tenue.
Raúl Codas, Julio Castaños, embajador de República Dominicana, Humberto Jirón, embajador de Panamá y Walter Ismachowiez.
Mujer en vestido verde y bolso negro, junto a hombre en traje oscuro y corbata floral, sonríen en un salón elegante.
Tracyanne Saunders y Aaron Prat.
Hombres en trajes formales, uno con traje azul y corbata verde, el otro en traje oscuro. Ambiente elegante y iluminado.
Peter Hansen y Guillermo Nielsen, embajador de Argentina.
Pareja sonriente en evento elegante; hombre con traje oscuro y corbata rosa, mujer con vestido de rayas rosa y blanco y bolso pequeño.
Esteban Morábito y Fabiola Recalde.
Cuatro personas sonrientes en evento social; dos hombres y dos mujeres con trajes y vestidos elegantes en ambiente decorado.
Benoit Libourel, Vanessa Mock, Fanny Larue y María Eugenia Doldán.
Hombre en traje oscuro y corbata, mujer con conjunto blanco y blusa negra, y otro hombre con traje oscuro y corbata roja, todos sonriendo.
Gabriel Tapia Barboza, Maggi Salas y Juan Pablo Artaza.
Hombre en traje oscuro y mujer en vestido negro sonriendo durante la recepción del Día de Europa.
Jörg y Marlies Herrera.
Hombre canoso con traje gris y corbata roja sonríe junto a mujer seria en chaqueta naranja y otro hombre canoso con traje negro.
Francisco Benavente, Maris Llorens y Ángel Auad.
Tres hombres de pie en evento formal, uno con chaqueta azul y corbata rosa, en ambiente decorado con pantalla de fondo.
Jorgen Johansen, Daniel Nasta y Anthony Chytil.
Tres hombres en trajes oscuros, uno con cabello canoso, otro contemplativo y el tercero serio, en un ambiente decorado con luces azules.
Carlos Jorge Biedermann, Víctor Verdún y Marcello Fondi, embajador de Italia.