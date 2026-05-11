La Unión Europea estrechó lazos con Paraguay en el Día de Europa

La Unión Europea conmemoró el Día de Europa con una distinguida recepción en el Club Centenario, celebrando los valores de paz y prosperidad que definen al bloque. La embajadora Katja Afheldt encabezó el encuentro, que reunió a altas autoridades nacionales, diplomáticos y referentes del sector privado. El evento no solo honró el pasado, sino que fortaleció la cooperación bilateral con Paraguay, bajo el auspicio de destacadas empresas internacionales y locales.