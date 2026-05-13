La Comilona de Teletón reunió sabores, música y solidaridad

Miles de personas participaron de una nueva edición de La Comilona de Teletón en Asunción, en una jornada que combinó gastronomía, entretenimiento y compromiso social. Con una amplia variedad de propuestas culinarias, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia, el tradicional evento volvió a consolidarse como uno de los encuentros solidarios más emblemáticos del país.