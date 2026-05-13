Sociales
13 de mayo de 2026 a la - 01:00

La Comilona de Teletón reunió sabores, música y solidaridad

Gloria Garrido, Brand Manager de Zitron disfrutan de la festividad de la Teleton, un evento para jubilados bancarios.
Dragoncín, Carolina Montero y Gloria Garrido. Pedro Gonzalez

Miles de personas participaron de una nueva edición de La Comilona de Teletón en Asunción, en una jornada que combinó gastronomía, entretenimiento y compromiso social. Con una amplia variedad de propuestas culinarias, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia, el tradicional evento volvió a consolidarse como uno de los encuentros solidarios más emblemáticos del país.

Por ABC Color
Mujer con suéter negro y jeans claros, hombre con sudadera naranja, mujer con gabardina clara y niña sonriente en silla de ruedas.
Ariadna Villagra, Antonio Hermosilla, Elva Román y Melanie Hermosilla.
Male Caballero y Norita Rodríguez. sonríen en un evento de beneficencia para jubilados bancarios.
Male Caballero y Norita Rodríguez.
UnÁlvaro Gaete y Jazmín del Paragay
Álvaro Gahete y Jazmín del Paraguay.
Magdalena Ramírez Sara Caballero y Irma cabrera
Magdalena Ramírez, Sara Caballero e Irma Cabrera.
Octavio Della Loggia y Sofía Torrico. disfrutan de la comilona de la Teletón en un ambiente de alegría y camaradería.
Octavio Della Loggia y Sofía Torrico.
Sebastián Carrillo Pamela Núñez Roberto Nuñez Elizabeth Oviedo Eva Godoy y Agustín Núñez.
Sebastián Carrillo, Pamela y Roberto Núñez junto con Elizabeth Oviedo, Eva Godoy y Agustín Núñez.
Verónica Rodríguez y Sofía Riquelme
Verónica Rodríguez y Sofía Riquelme.
Marcelo Escobar, Alma Frutos, Isabel de Battilana, José Battilana y Delia Battilana. sonríen en un ambiente al aire libre durante la comilona de Teleton.
Marcelo Escobar, Alma Frutos, Isabel de Battilana junto con José y Delia Battilana.