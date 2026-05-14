Coomecipar rindió “Homenaje a la Madre y a la Patria”

El Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay se vistió de gala para el concierto “Homenaje a la Madre y a la Patria”. Organizado por la Cooperativa Coomecipar, el evento celebró la identidad nacional y el rol fundamental de las madres en la sociedad. La gala ofreció un despliegue de talento con las actuaciones de Susana Zaldívar, Alcides Ovelar, Andantinos, Karai Tereré y Los Alfonso. Los asistentes disfrutaron de un repertorio que resaltó la música paraguaya, consolidando un espacio de encuentro familiar y patriotismo que conmovió a todo el público presente.