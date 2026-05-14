Sociales
14 de mayo de 2026 a la - 01:00

Coomecipar rindió “Homenaje a la Madre y a la Patria”

Cinco adultos bien vestidos sonríen en un evento, destacando a un hombre en chaleco gris y mujeres con bufandas coloridas.
Lilian Villalba, Nilsa Saguier, Paolo Benítez, Cristina Rolón y Mónica Arzamendia.Pedro Gonzalez

El Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay se vistió de gala para el concierto “Homenaje a la Madre y a la Patria”. Organizado por la Cooperativa Coomecipar, el evento celebró la identidad nacional y el rol fundamental de las madres en la sociedad. La gala ofreció un despliegue de talento con las actuaciones de Susana Zaldívar, Alcides Ovelar, Andantinos, Karai Tereré y Los Alfonso. Los asistentes disfrutaron de un repertorio que resaltó la música paraguaya, consolidando un espacio de encuentro familiar y patriotismo que conmovió a todo el público presente.

Por Nadia Cano
Cinco mujeres posan sonrientes, vestidas elegantemente en tonos oscuros y claros, en un ambiente formal con un banner al fondo.
Lourdes Servín, Sonia Charruff, Alejandra Erdmann, Naida Galeano y Perla Valdez.
Cuatro mujeres sonrientes en el Teatro Lírico, una con abrigo negro y otra con chaqueta colorida, posando juntas en ambiente iluminado.
Mirta Osorio, María Luisa López, Cecilia Fafar y Pamela Sosa.
Cinco personas sonriendo en el Teatro Lírico, con abrigos oscuros y blusa roja, posando para la foto en un ambiente iluminado.
Yanina Giménez, Erick Giménez, Hugo Soto, Fidelina Gómez y Guido Giménez.
Carolina De Bestard sonríe junto a tres personas, en un ambiente festivo con decoraciones de fondo.
Sabina Pereira, Rodrigo Martínez, Manuela Torres y Elena Torres.
Tres mujeres sonrientes: una con suéter beige, otra con blusa negra floral y la última con chaqueta gris en un ambiente acogedor.
Isabel Escobar, Ofelia Ortiz y María Victoria Benítez.
Mujeres sonriendo, una con cabello canoso y blusa negra y otra con cabello rojo y blusa morada, frente a un mural musical.
María Helena Bacellar y Celia de Perrotta.
Coomecipar rindió homenaje a la madre y a la patria con un concierto en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay
Zulma Portillo, Ana Iris Benítez, Ana Arrechea y Germán Portillo.