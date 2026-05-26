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26 de mayo de 2026 a la - 01:00

Celebración diplomática por la Revolución de Mayo

Fiesta argentina
Alberto Martínez, Guillermo Nielsen y Fernando Ojeda.Arcenio Acuña

El embajador de la República Argentina, Guillermo Nielsen, ofreció un exclusivo encuentro en conmemoración del 216° Aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, una de las gestas patrias más significativas del país austral. Al evento, realizado en la residencia de la Embajada de la República Argentina en Paraguay, asistieron destacadas autoridades gubernamentales, miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales. La cita fue un espacio de encuentro y fraternidad para afianzar los lazos históricos, culturales y bilaterales, honrando el legado de los próceres de la independencia argentina.

Por Nadia Cano
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Peter Hansen, Danielle Dunne, embajadora de Reino Unido, Aaron Prat y José Luis Salomón.
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Francisco Benavente, María Eugenia Urcelay, Pablo Cuevas y José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil.
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Sohn Hyuk Sang, embajador de Corea y Hyun Wook Shin, primer secretario de la Embajada de Corea.
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Víctor Verdún, Juliana Giménez Portillo, Linda Taiyen y Miguel Aranda.
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Juan Guzik y Carlos Niz.
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Cnel. Luis Fernando Ferras, Vicealmirante Albino Bogarín, Gral. de Brigada Aeronáutica Edgar Leguizamón y Comodoro Mayor Gustavo Enriquez, agregado de la Defensa de la República Argentina.
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Germán García Da Rosa, Jeison Granados, embajador de Costa Rica y Rodrigo Campos