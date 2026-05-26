Celebración diplomática por la Revolución de Mayo

El embajador de la República Argentina, Guillermo Nielsen, ofreció un exclusivo encuentro en conmemoración del 216° Aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, una de las gestas patrias más significativas del país austral. Al evento, realizado en la residencia de la Embajada de la República Argentina en Paraguay, asistieron destacadas autoridades gubernamentales, miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales. La cita fue un espacio de encuentro y fraternidad para afianzar los lazos históricos, culturales y bilaterales, honrando el legado de los próceres de la independencia argentina.