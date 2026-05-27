La Embajada de Marruecos celebró el Día de África con una velada exclusiva e inolvidable en Asunción. El embajador Badreddine Abd El Moumni y su esposa, Laura Sánchez, recibieron a invitados en su residencia, destacando la profunda hospitalidad marroquí. La ceremonia comenzó con un discurso del diplomático, quien destacó la impronta africana en la civilización humana y los lazos culturales. Los asistentes disfrutaron de una exquisita degustación de platos tradicionales y la experiencia artística de los tatuajes con henna. Fue un encuentro mágico donde el arte y la tradición unieron a los presentes en una cálida celebración.