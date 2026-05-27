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27 de mayo de 2026 a la - 01:00

Marruecos celebró el Día de África

Laura Sánchez junto a Badreddine Abd El Moumni, embajador de Marruecos en Paraguay
Laura Sánchez junto con Badreddine Abd El Moumni, embajador de Marruecos en ParaguayPedro Gonzalez

La Embajada de Marruecos celebró el Día de África con una velada exclusiva e inolvidable en Asunción. El embajador Badreddine Abd El Moumni y su esposa, Laura Sánchez, recibieron a invitados en su residencia, destacando la profunda hospitalidad marroquí. La ceremonia comenzó con un discurso del diplomático, quien destacó la impronta africana en la civilización humana y los lazos culturales. Los asistentes disfrutaron de una exquisita degustación de platos tradicionales y la experiencia artística de los tatuajes con henna. Fue un encuentro mágico donde el arte y la tradición unieron a los presentes en una cálida celebración.

Por Nadia Cano
Vincenzo Turturro en saco oscuro habla a un grupo formal de hombres y mujeres, en un salón elegante con decoración sofisticada.
El embajador Badreddine Abd El Moumni durante su discurso por el Día de Africa.
Jeison Granados en traje oscuro, Pierre-Christian Soccoja con cabello canoso y Víctor Verdún en chaqueta negra, sonriendo en evento elegante.
Víctor Verdún, Juan José Benítez, Viviana Campos, Jeison Granados, embajador de Costa Rica y Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia.
César Diesel en traje oscuro y gafas, junto a mujeres sonrientes, en un ambiente acogedor y decorado.
Ignacio Martínez, Maha Fares, Alicia de Diesel, César Diesel y Alberto Martínez.
Eduardo Hirohito Nakayama Rojas sonríe con dos personas en trajes formales, en un ambiente acogedor con pared de ladrillos.
Francisco Benavente, Gilda Velázquez y Eduardo Nakayama.
Vincenzo Turturro en traje gris y Eladio Loizaga en hábito religioso, sonriendo en un elegante salón decorado con candelabros.
Eladio Loizaga junto al nuncio Apostólico Vincenzo Turturro.
Hombre de traje oscuro y corbata a rayas, mujer mayor con abrigo claro y collar de perlas, joven con traje oscuro, en ambiente elegante.
Eduardo Felippo, Cristina Felippo y Juan Manuel Brunetti. .