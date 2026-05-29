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29 de mayo de 2026 a la - 01:00

Celebran el 80° aniversario de la independencia de Jordania

Daniel Nasta con traje oscuro leyendo un documento, rodeado de hombres y una mujer, todos en actitud formal y atención.
Daniel Nasta, cónsul de Jordania, durante la celebración del 80º aniversario de independencia de Jordania.Arcenio Acuña

El Cónsul Honorario en Paraguay del Reino Hachemita de Jordania, José Daniel Nasta, realizó un acto conmemorativo por el 80° aniversario de la Independencia de Jordania, fecha que representa un hito histórico para el pueblo jordano y reafirma los valores de unidad, desarrollo y cooperación internacional,

Por ABC Color

La celebración tuvo lugar en la sede del Consulado de Jordania, y reunió a autoridades nacionales, representantes diplomáticos, invitados especiales y miembros de la comunidad árabe en Paraguay.

Naniel Nasta y una mujer rubia sonríen; ella viste blusa blanca con chal gris, él lleva abrigo blanco. Fondo con cuadros coloridos.
Karin Ioannidis, cónsul honoraria de Grecia, y Carolina Harika.

Desde su independencia el 25 de mayo en 1946, Jordania se ha consolidado como uno de los países más estables y estratégicos de Medio Oriente, destacándose por su visión de desarrollo, apertura cultural y compromiso con la paz regional.

Hombre con barba y cabello gris en blazer azul, flanqueado por dos mujeres de chaquetas claras y oscuras, en un ambiente con estanterías de libros.
Natalia Gill, Carlos Magnone y Natalia Salinas.

Bajo el liderazgo de la monarquía hachemita, hoy representada por su majestad el Rey Abdullah II Ibn Al Hussein, el país ha impulsado importantes avances en educación, infraestructura, turismo y cooperación internacional.

Linda Taiyen, vestida con chaqueta marrón, sonríe junto a tres personas en un entorno artístico, todos con trajes formales.
Gabriel Tapia, Filipa Barreiros, Linda Taiyen y Tracyanne Saunders.

La conmemoración busca fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Jordania y Paraguay, además de acercar a la sociedad paraguaya aspectos de la cultura, historia y tradiciones jordanas.

Dos mujeres sonrientes en atuendos formales posan junto al cónsul en un entorno elegante con obra de arte colorida de fondo.
Analía Baglieri y María Beatriz Aular.

Jordania, un destino de riqueza histórica, cultural y espiritual

Daniel Nasta en traje de rayas y corbata celeste, junto a dos hombres en ropa formal en un ambiente diplomático.
Martín Nasta, José Daniel Nasta y Rodrigo Nasta.

Reconocida mundialmente por su riqueza histórica y cultural, Jordania alberga algunos de los destinos turísticos y patrimoniales más emblemáticos del mundo.

NANIEL NASTA con chaqueta gris claro, Juan Manuel Nungaray en saco verde oscuro y Javier Parrondo en saco marrón claro, todos en un ambiente elegante.
Jorge Kronawetter, Javier Parrondo, embajador de España, Juan Manuel Nungaray, embajador de México, y José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil.

Entre ellos se destacar Petra, una de las siete maravillas del mundo moderno; el Mar Muerto, el punto más bajo d la Tierra; y Wadi Rum, un paisaje desértico de extraordinaria belleza natural y artística.

Lizzie Kennedy y otra mujer sonríen, vestidas con trajes formales en un entorno iluminado con arte moderno.
Pamela Portillo y Lizzie Kennedy.

Asimismo, el país posee un profundo valor espiritual y religioso, al contar con importante sitios biblicos y de peregrinación cristiana, como Betania más allá del Jordán, lugar dond según la tradición, fue bautizado Jesucristo.

Daniel Nasta con traje oscuro y corbata, sonríe junto a Víctor Verdún, quien lleva un traje a rayas y corbata celeste.
El cónsul honorario en Paraguay del Reino Hachemita de Jordania, José Daniel Nasta, y el embajador Víctor Alfredo Verdún Bitar, vice ministro de Relaciones Exteriores.