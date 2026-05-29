Celebran el 80° aniversario de la independencia de Jordania

La celebración tuvo lugar en la sede del Consulado de Jordania, y reunió a autoridades nacionales, representantes diplomáticos, invitados especiales y miembros de la comunidad árabe en Paraguay.

Desde su independencia el 25 de mayo en 1946, Jordania se ha consolidado como uno de los países más estables y estratégicos de Medio Oriente, destacándose por su visión de desarrollo, apertura cultural y compromiso con la paz regional.

Bajo el liderazgo de la monarquía hachemita, hoy representada por su majestad el Rey Abdullah II Ibn Al Hussein, el país ha impulsado importantes avances en educación, infraestructura, turismo y cooperación internacional.

La conmemoración busca fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Jordania y Paraguay, además de acercar a la sociedad paraguaya aspectos de la cultura, historia y tradiciones jordanas.

Jordania, un destino de riqueza histórica, cultural y espiritual

Reconocida mundialmente por su riqueza histórica y cultural, Jordania alberga algunos de los destinos turísticos y patrimoniales más emblemáticos del mundo.

Entre ellos se destacar Petra, una de las siete maravillas del mundo moderno; el Mar Muerto, el punto más bajo d la Tierra; y Wadi Rum, un paisaje desértico de extraordinaria belleza natural y artística.

Asimismo, el país posee un profundo valor espiritual y religioso, al contar con importante sitios biblicos y de peregrinación cristiana, como Betania más allá del Jordán, lugar dond según la tradición, fue bautizado Jesucristo.