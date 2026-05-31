La FIL Asunción 2026 inició con una gran apuesta cultural

La Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción 2026 abrió sus puertas en el Centro de Convenciones Mariscal, consolidándose como el evento cultural más esperado del año. Bajo la organización de la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP), esta vigésima edición cuenta con los Estados Unidos como país invitado de honor, en el marco de la iniciativa “Freedom 250”. El programa incluye más de 200 actividades y la presencia destacada del escritores como el estadounidense Daniel H. Wilson. Con acceso libre y gratuito, la feria reúne a más de 60 expositores y busca fortalecer el ecosistema literario nacional a través de un nutrido calendario de encuentros, presentaciones de libros y charlas que se extenderán hasta el 7 de junio.