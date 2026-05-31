Sociales
31 de mayo de 2026 a la - 01:00

La FIL Asunción 2026 inició con una gran apuesta cultural

Inauguración Oficial de la Feria del libro
Inauguración Oficial de la Feria Internacional del Libro 2026 en el Centro de Convenciones Mariscal.Silvio Rojas

La Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción 2026 abrió sus puertas en el Centro de Convenciones Mariscal, consolidándose como el evento cultural más esperado del año. Bajo la organización de la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP), esta vigésima edición cuenta con los Estados Unidos como país invitado de honor, en el marco de la iniciativa “Freedom 250”. El programa incluye más de 200 actividades y la presencia destacada del escritores como el estadounidense Daniel H. Wilson. Con acceso libre y gratuito, la feria reúne a más de 60 expositores y busca fortalecer el ecosistema literario nacional a través de un nutrido calendario de encuentros, presentaciones de libros y charlas que se extenderán hasta el 7 de junio.

Por Nadia Cano
Peter Hansen, con saco gris y camisa amarilla, sostiene un folleto; la mujer, en blusa estampada y abrigo claro, sonríe a la cámara.
Peter Hansen y Diana Diaz de Espada.
Alda Cardozo en vestido negro sonríe, mientras Margarita Franco lleva un vestido beige claro en un evento iluminado.
Miguel Peña, Margarita Franco, Alda Cardozo y Alejandro Centurión.
Hombres sonrientes en librería, uno con camisa blanca y pantalón claro, el otro en camisa blanca y pantalón oscuro, rodeados de libros.
Fabrizio Peralta y Pablo Burian.
Alejandro Hernández con abrigo oscuro y gafas, sonriente en un evento formal con público a su alrededor.
Alejandro Hernández y Eduardo Gómez Fleytas.
Mujer con blusa de estampado animal y anteojos, junto a hombre de cabello canoso y chaqueta negra, sonriendo en un evento formal.
Mirian Pacuá y Ricardo Flecha..
Hombre en traje oscuro frente a un podio con banner de FIL Asunción 2026, banderas de Paraguay y Estados Unidos en el fondo.
Robert Alter, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, se encargó de las palabras de apertura del evento.