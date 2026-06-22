Sesión de Honor del Cuerpo Consular de Paraguay

La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una sesión de honor de su Consejo Directivo. Durante el encuentro, los miembros de la asociación reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones institucionales y comerciales. Esta reunión representó un espacio clave para el diálogo estratégico entre los representantes diplomáticos y las autoridades gubernamentales, consolidando los vínculos de cooperación mutua en beneficio del desarrollo nacional.