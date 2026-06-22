Sociales
22 de junio de 2026 a la - 01:00

Sesión de Honor del Cuerpo Consular de Paraguay

Seis personas vestidas formalmente sonríen en sala decorada con tonos madera y obras abstractas.
José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil; Jeison Granados, embajador de Costa Rica; Carlos Jorge Biederman, Eduardo Gustale, Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea y Katsumi Itagaki, embajador de Japón.Fernando Romero

La Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay llevó a cabo una sesión de honor de su Consejo Directivo. Durante el encuentro, los miembros de la asociación reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones institucionales y comerciales. Esta reunión representó un espacio clave para el diálogo estratégico entre los representantes diplomáticos y las autoridades gubernamentales, consolidando los vínculos de cooperación mutua en beneficio del desarrollo nacional.

Por Nadia Cano
Esteban Morábito con saco oscuro y camisa blanca, junto a Linda Taiyen en atuendo negro, en un ambiente iluminado y moderno.
Linda Taiyen, Maris Llorens, Esteban Morábito y Ángel Auad.
Tres hombres de pie, uno en traje oscuro, otro en blazer negro y el tercero en chaleco gris, posan en sala con grandes ventanales.
Jorgen Johansen, Karsten Friedrichesen y Jorge Goldenberg.
Una mujer en blazer gris y hombres en trajes oscuros se encuentran de pie en una sala iluminada, sonriendo y conversando.
Óscar Brelles, Karin Ioannidis y Walter Ismachowiez.
Cuatro personas alineadas en una sala: dos hombres con trajes formales, uno serio, y una mujer sonriendo con abrigo oscuro.
Hyun Wood Shin, Mautaz Khatib, Juan Carlos Sisul y Hilda Rieder.
Linda Taiyen, Esteban Morábito y otros consules en una mesa rectangular, algunos escriben, otros escuchan atentamente, ambiente formal.
La reunión se desarrolló en la Asociación del Cuerpo Consular de Paraguay en Asunción