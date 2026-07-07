Sociales
07 de julio de 2026 a la - 18:26

San Juan del Barrio Mariscal celebró la tradición en familia

San Juan del Barrio Mariscal
Nando Rodríguez, Laurys Dyva, Claudia Rodríguez y Ariel Vargas. Pedro González

Con juegos tradicionales, gastronomía típica, música en vivo y propuestas para todas las edades, el San Juan del Barrio Mariscal reunió a familias y amigos en una jornada que volvió a poner en valor una de las celebraciones más emblemáticas del calendario paraguayo, consolidándose como un espacio de encuentro y entretenimiento para toda la comunidad.

Por ABC Color
San Juan del Barrio Mariscal
Mauricio Cabaña, Sol Cristaldo y Alexis Santacruz.
San Juan del Barrio Mariscal
Nancy Giménez y Ayrton Montania.
San Juan del Barrio Mariscal
Óscar y Hanna López junto con Leticia Flores Isasa.
San Juan del Barrio Mariscal
Pamela Méndez, Maira Alcaraz y Jessica Méndez.
San Juan del Barrio Mariscal
Flor Molas y Eduardo Jacquet.
San Juan del Barrio Mariscal
Adrián Franco y Mónica Adorno.
San Juan del Barrio Mariscal
Eva Alum, Ever Macchi y Máximo Macchi.
San Juan del Barrio Mariscal
Ann Santacruz y Alejandro Morinigo.